Datorn/skärmarna slocknar - kan inte hitta orsaken!

Vad är problemet?

Datorn tappar kontakt med skärmarna och ibland stänger datorn av sig och startar om av sig själv. På skärmarna står "display port, ingen signal".

När inträffar problemet?

Problemet uppstår inte bara vid spelande, utan också när datorn är sval och obelastad.

Datorn byggdes i juni 2022, men problemet uppstod första gången nu vid årsskiftet. Enda nya hårdvaran sedan dess är en ny trådlös mus (Razer Viper Ultimate). Vid årsskiftet inträffade problemet ofta. Nya drivrutiner till grafikkortet hade då installerats, anpassade, men dessa gjordes om till en standardinstallation när problemen staratde. Efter det fungerade datorn utan problem i två veckor, men nu har problemen återkommit och ikväll kraschade datorn på detta sätt fyra gånger, med allt tätare mellanrum.

Ibland säger I-cue att "I-cue has stopped receiving data from dram. Please restart or power cycle your system". Vet inte om detta har något med problemet att göra.

Har du någon aning om vad som orsakar problemet?

Nej, har inte lyckats felsöka.

Windows minnesdiagnostik har körts utan att hitta några fel.

Memtest 86+ vill dock inte starta:

Skärmdump "The system found unauthorized changes on the firmware..."

https://ibb.co/0qmnPD4

Testar Memtest86 imorgon.

Har testat att byta kablar till skärmarna, utan resultat.

Operativsystem: Microsoft Windows 11 och senaste drivrutinerna

Kylning: 3x120mm insug och 6x120mm utblås i lådan

Temperaturer: 55C processor med full belastning

CPU: Intel Core i5-12600K 3.7 GHz 10-Core Processor

CPU Cooler: Lian Li GALAHAD AIO 360 RGB UNI FAN SL120 EDITION 58.54 CFM Liquid CPU Cooler

Motherboard: Asus ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 ATX LGA1700 Motherboard

Memory: Corsair Dominator Platinum RGB 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3200 CL16 Memory

Storage: Samsung 980 Pro 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive

Video Card: Asus ROG STRIX WHITE OC V2 GeForce RTX 3070 LHR 8 GB Video Card

Case: Lian Li O11 Dynamic EVO ATX Mid Tower Case

Power Supply: Corsair RM750x White (2018) 750 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply

Case Fan: Lian Li UNI SL120 58.54 CFM 120 mm Fans 3-Pack

Case Fan: Lian Li UNI SL120 58.54 CFM 120 mm Fans 3-Pack