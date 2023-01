Cad dator budget 50k

Skrivet av Mordekai: Nej Civil3D använder inte samma motor som AutoCAD. Om den delar teknik med något är det Revit. Gå till inlägget

Okey, från deras forum sa dom " AutoCAD is the core program, and Civil 3D, Map, and Raster are code that runs on top of it. You need AutoCAD first in order to run the latter three. " därav tänkte jag så.. men givetvis kan jag ha fel