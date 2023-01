Knas med eget bygge av pc

Har sedan en dryg vecka tillbaka byggt min första dator vilket jag just idag ångrar bittert. Bygget gick bra samt installation av Windows 11.

Märkte dock ganska direkt att systemet var instabilt genom att "GCC-Gigabyte Control Center" frös. Har uppdaterat till senaste bios och allt annat i Windows. Installerat om Windows säkert 5 gånger från 11 pro till 11 home. Testat GPU och ram med godkänt resultat. När det gäller test av CPU går tempen direkt upp i 95grader men hoppar snabbt ner till strax över 50grader C så fort jag avslutar testet. Tycker det är konstigt för det var ju varken svårt att installera CPU eller den tillhörande fläkten. Så installations fel från min sida ser jag inte för så troligt?

Nu bara genom att öppna 3DMark går tempen under öppningsprocessen upp till 77 grader ner till 55 upp till 89 grader ner till 55 grader. Har fått Reset datorn några gånger bara under tiden jag skrivit detta inlägg. Inte varit så illa tidigare.

Övriga problem men kanske litet i sammanhanget är att mitt ena RAM-minne inte funkar 100% gällande rgb, eller snarare RAM-platsen. Borde vara moderkortet eftersom jag skiftat plats och då fungerar inte det som nyss fungerat och viceversa. Plats A2 och B2 använder jag enligt instruktion från moderkortet. A2 som inte funkar eller funkar bara ibland. Ändå sjukt irriterande när man ändå köpt med rgb. Funkar om man startar rgb sedan inne i windows med exempelvis GCC men varje uppstart funkar endast ett.

Operativsystem: Microsoft Windows 11 home och senaste drivrutinerna

Processor: AMD Ryzen 5 7600

Processorkylare: AMD ingick med processorn

Moderkort: Gigabyte B650M DS3H

Minne: Kingston Fury Renegade RGB 32GB (2x16GB) 6000 MHz 32cl

Grafikkort: XFX Speedster MerC310 AMD Radeon™ RX 7900XT

Hårddisk: Kingston NV2 M.2 2TB

Nätaggregat: Corsair RM1000e

Övrig kylning: 3x120mm insug och lådan, chassi Phanteks Eclipse G360A

Temperaturer: 97grader+ processor med full belastning, kring 28grader i lådan.

Bifogad bild på senaste 3dmark test där man ser att cpu går upp i över 97 grader på slutet. Nu vid postande ligger temp stabilt på 52grader