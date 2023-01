7900XT, korkat köp eller inte ?

Vi har ju alla läst att man inte skall köpa 7900XT då det bara har $100 lägre MSRP än 7900XTX.

I verkligheten är ju priskillnaden lite större då man kan få tag på XT för MSRP, men XTX är svårare, även om XFX korten är nära.

I SWEC prestanda index vid 2560x1440 är prestanda skillnaden ~8,5%, kanske lite mer om man kör UW, men det är ingen gigantisk skillnad.

Det jag står och väljer mellan:

* Referens 7900XT för c:a 11500 kr från AMD

* XTX 7900XT MERC310 för 11500 kr från Amazon

* XTX 7900XTX MERC310 för 13700 från Amazon.

Förutsättningar:

* 3440x1440 144Hz skärm

* Idag ett 5700XT som skall flyttas till Linux maskinen.

* Cooler Master NR300 Mini-ITX låda (max 330mm GPU)

* 600W PSU

* 5600X CPU

Problemet här är att XFX korten inte kommer passa, men referens går in utan problem. 600W PSU är ju också i klenaste laget, men det är större chans med ett 7900XT än 7900XTX.

Alternativet är att köpa en större låda för att få in dom 344 mm långa XFX korten, och om jag går på 7900XTX varianten lär jag garanterat behöva en ny PSU också, då dom verkar ligga runt 380W i tester jag sett.

Referens 7900XT med sina 276 mm och 2.5 slots går ju enkelt in i den lådan jag har, sen är så klart risken att PSU:n är för klen iallafall, men dom verkar ju hålla sig runt 300W.

Vilket val hade ni gjort ? Det är "bara" 2200kr i priskillnad, men att gå på 7900XTX drar med sig en del annat.