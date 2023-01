Ny dator orsakar noise/hum i högtalare

Jag lät inet bygga ihop en ny dator som jag har haft i två veckor och använder till spel och musikproduktion, där jag har ett externt focusrite USB-ljudkort som sedan skickar ljudet vidare till två högtalare. Problemet med den nya datorn är att det är ett missljud som förekommer i högtalarna med ett hum/noise ljud vilket inte finns när jag använder min gamla laptop och kopplar in på samma sätt. Jag tyckte att det påminnde lite om en "ground loop" som kan orsaka liknande ljud men på ljudkortstillverkarens hjälpforum står det:

"If the problem doesn't occur with another computer, it may be the case that the wiring in the computer's power supply is not suitable or the components in the computer are generating unwanted noise. Make sure you are using a power supply that has been approved or made by the manufacturer of your computer."

Har någon erfarenhet eller tips på vad jag kan göra?

Allt gott!