Jag får inte ihop det här och överföringshastigheten (Extern HDD -> NAS)

Jag har en Synology NAS som Plex system. Sen har jag haft en extern SSD (1tb) disk dit allt nerladdat hamnar, sen flyttar jag över det helt sonika när det är klart från den externa till NASen. Inga konstigheter.

Dock var det alltid slut på utrymme på den externa så köpte på mig en ny extern igår (4tb) dock inte SSD. Det var för jävla dyrt med en extern SSD med det utrymmet så det fick bli en Toshiba canvio ready som verkade vettig för vad den kostade.

Men snart går topplocket på mig här. Överföringshastigheterna är helt knas. Otroligt trötta hastigheter. Ibland. Ibland inte. Startar jag om datorn och NAS (för det testade jag först) så går det smidigt efter omstart och i en bra hastighet. T ex så tar 25gb 7-8min ungefär om jag minns rätt. Vilket man väl får vara nöjd med för en icke SSD disk som kostade 1200 spänn.

Men sen börjar det, låt oss säga om jag ska föra över en fil efter att det gått en tid sedan jag startade om datorn och NAS. Så går det så jävla segt. Och jag förstår inte varför. Nu tar en 25gb fil 35-40min. Hur är det möjligt? Den liksom för över ca. 100mb sen stannar den i flera sekunder (ca. 10-15s) , sen för den över 100mb och så fortsätter det.

1. Jag har kört ett speed test på den nya externa 4tb disken och får 134 mb/s write och 137 mb/s read.

2. Jag har kört speed test på disken i NASen och får 244 mb/s write och 246 mb/s read.

3. Inget annat läser eller skriver samtidigt som överföringen görs varken till den externa eller NASen.

4. Jag har kollat alla inställningar i NASen (men dom har jag iofs inte ändrat ändå varken innan, under eller efter köpet av den externa)

5. Jag connectar till NASen via SMB.

6. Den externa disken är kopplad direkt till datorn, inte via någon hubb eller liknande.

Någon som har en idé eller råd för detta?

Det gäller:

Mac Mini M1 (Ventura 13.1)

Synology 920+ (Ironwolf 12TB SATA 6 GB/s, 7200 RPM, CMR, 256 MB Cache)

Det är kopplat med nätverkssladd, alltså inte WIFI.