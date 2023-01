Äldre dator, installerat ssd, vill inte boota med windows 10?

Skrivet av Bad boy rune: Låter skumt det där, kan du koppla in SSDn till någon annan dator och se om det verkar blivit en ordentlig installation?

Testa en annan SATA port på moderkortet?

Yes låter konstigt.... Kan pröva koppla in till annan dator eventuellt. Men hela installationen går bra utan några fel, sedan när den startar om så vägrar den boota/känna av att det finns windows på ssdn. Prövat olika portar, just nu port 0. Prövat installationsprocessen flera gånger men utan någon skillnad. Kommer bara upp "no bootable device detected" då när installationen är färdig.