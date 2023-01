C++ - Är Detta ett Bra Sätt att Skriva Tiden till std::cout?

#include <iostream> #include <chrono> #include <string> #include <ctime> void UTC_print() { //Print UTC time to std::cout as "yyyy-mm-dd hh:mm:ss". std::time_t time = std::time({}); char timeString[std::size("yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC")]; std::strftime(std::data(timeString), std::size(timeString), "%F %T UTC", std::gmtime(&time)); //std::cout << timeString << '

'; std::cout << timeString << "\t\r" << std::flush; } int main() { using namespace std::chrono_literals; int repeat = 10; int loop_count = 0; auto now = std::chrono::system_clock::now(); UTC_print(); auto next_time = std::chrono::duration<int>(1) + now; while (true) { auto now_t = std::chrono::system_clock::now(); if (next_time <= now_t) { loop_count += 1; if (repeat < loop_count) { break; } UTC_print(); next_time += std::chrono::duration<int>(1); } } std::cout << '

'; return 0; }