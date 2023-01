Strömförsörjning till en UCK G2 + ( Cloud key Gen 2 Plus)

Tips på hur jag kan driva en uck g2 plus på bästa sätt och gärna vart jag köper det snabbt och smidigt ifrån.

Switch , Usp laddare eller Injector?

...Anledningen till min fråga är att jag har en Ubiquiti Networks UniFi Switch 8 med en PoE utgång men igår kväll la den utgången bara av men resterande vanliga nätverksutgångar fungerar ? med följd att min UCK G2 PLUS inte fick strömförsörjning och nu behöver jag hitta en lösning på det. Är det ett vanligt fel med switchen eller vad kan ha hänt...är öppen för olika lösningar oavsett märke, switch, laddare via USB-C eller PoE injector...

Tack