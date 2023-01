När jag läste compilererrors tråd så tänkte jag på vad jag själv genomlider just nu.

Köpte en mobil på Telia i somras.

I november gick kameran sönder och det registrerades som ett garantiärende.

Lämnade in den i en Teliabutik på Väla utanför Helsingborg den 26 dec.

Det verkade fungera bra och reparationen skickades vidare till Care1.

Jag fick ett mail från Telia då om att Care 1 behövde telefonkoden och jag skickade svaret i en chatt som det länkades till i mailet.

Vid chatten kunde jag följa hur telefonen hanterades.

Den 16januari såg jag att mobilen var klar.

Äntligen tänkte jag som inte har haft en extra mobil eller fått låna en av Telia.

Efter 4 dagar kontaktade jag Care1 igen om var den blev av.

Jag fick då veta att alla reparationer till min butik skulle hållas kvar pga att butiken ska renoveras.

De kan inte skicka den direkt till mig.

Ringde Telias kundtjänst som såg vad som hänt men hänvisade till att alla Teliabutiker var franchise så de hade ingen kontroll över vad som görs där...

Killen på kundtjänst kontaktade då ägaren av butiken som bara svarar att eftersom mobilen inte är där kan han inte göra något åt saken, utan jag fick vänta tills den blivit färdig och de fått dit mobilen.

Just nu betyder det minst 5 veckors hantering för att byta ut baksidan på mobilen.

Skit samma jag får ju min mobil men är jävligt besviken på Telias sätt att lägga ut butiker till folk som inte bryr sig det minsta om Telias kunder.