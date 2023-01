C# slutprojekt Bussen

using System; class Program { public static void Main (string[] args) { var minbuss = new Buss(); minbuss.Run(); Console.Write("Press any key to exit the program......"); Console.ReadKey(); } } class Buss { private int[] passagerare = new int[25]; private int antal_passagerare = 0; private int maxPassagerare = 25; private int yearsold = 0; public void Run() { string[] menuOptions = new string[] {"Välkommen! Gör ett val i menyn nedan.

" + "Registrera en ny passagerare\t", "Skriv ut den sammanlagda åldern för alla passagerare\t", "Redovisa åldern på alla passagerare\t", "Avsluta\t" }; int menuSelected = 0; while (true){ Console.Clear(); Console.CursorVisible = false; if (menuSelected == 0){ Console.WriteLine(menuOptions[0] + "<--"); Console.WriteLine(menuOptions[1]); Console.WriteLine(menuOptions[2]); Console.WriteLine(menuOptions[3]); } else if (menuSelected == 1){ Console.WriteLine(menuOptions[0]); Console.WriteLine(menuOptions[1] + "<--"); Console.WriteLine(menuOptions[2]); Console.WriteLine(menuOptions[3]); } else if (menuSelected == 2){ Console.WriteLine(menuOptions[0]); Console.WriteLine(menuOptions[1]); Console.WriteLine(menuOptions[2] + "<--"); Console.WriteLine(menuOptions[3]); } else if (menuSelected == 3){ Console.WriteLine(menuOptions[0]); Console.WriteLine(menuOptions[1]); Console.WriteLine(menuOptions[2]); Console.WriteLine(menuOptions[3] + "<--"); } var keyPressed = Console.ReadKey(); if (keyPressed.Key == ConsoleKey.DownArrow && menuSelected != menuOptions.Length -1) { menuSelected++; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.UpArrow && menuSelected >= 1) { menuSelected--; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.Enter){ switch (menuSelected){ case 0: add_passenger(); break; case 1: SecondChoice(); break; case 2: print_buss(); break; case 3: Avsluta(); break; } } } } public void add_passenger(){ if (antal_passagerare == 25) { Console.WriteLine("Bussen är tyvärr full"); } Console.WriteLine("Hur många passagerare vill du lägga till?"); string answer = Console.ReadLine(); antal_passagerare = Convert.ToInt32(answer); for (int i = 0; i < antal_passagerare; i++) { Console.Write("Ange passagerare nummer " + i + " s ålder: "); string answer1 = Console.ReadLine(); int yearsold = Convert.ToInt32(answer1); } int kvar = passagerare.Length - antal_passagerare; Console.WriteLine("Det finns " + kvar + " platser kvar i bussen"); int newPassengers = int.Parse(Console.ReadLine()); } public static void SecondChoice(){ Console.WriteLine("Detta är den sammanlagda åldern på alla passagere"); Console.Read(); } public void print_buss(){ Console.WriteLine("Detta är åldern på alla passagere"); foreach (int menu in passagerare) { Array.ForEach(passagerare, Console.WriteLine); break; } Console.Read(); } public static void Avsluta(){ Console.WriteLine("Tack för din medverkan! Programmet avslutas."); Console.Read(); Environment.Exit(1); } }