Nytt hus skall smartifieras med Google assistent, nästan klart men behöver lite assistans.

Hej, inte varit på detta forum på 18 år men dags att komma tillbaka nu tänkte jag 😄

Håller på att bygga nytt hus som skall bli lite smart iaf hade jag tänkt.

All utebelysning är philips hue, både hus och garage, kopplat med wallmodule för att kunna använda vanliga brytare också.

Invändigt så blir all belysning kopplad via schneider wiser-puckar, men blir en del hue inne också.

Mestadels samsung vitvaror som lirar med smartthings.

Låter uppvärmning stå utanför smartifieringen för driftsäkerhetens skull.

Mina största frågetecken just nu är ljudsystemet (multiroom), och det är där jag verkligen vill få det att funka, hoppas att någon som verkligen kan detta kan tänka sig sätta sig in i det och assistera 😂

I teknikrummet har jag en förstärkare ”nad ci 16-60 dsp”, till den är 8 rum kopplade, alla genom varsin sonos port.

I vardagsrummet sitter en förstärkare ”avr-x3600h” med hembio. AVR är förberedd för google assistent, nad-förstärkaren blir det genom sonos port.

Alla förstärkare samt sonos port blir trådkopplade från en 48p switch, har även 3st google nest wifi pro runt om i huset.

Alla i familjen bjuds in till hemmet med eget google-konto, och ska kunna spela sin egen musik i egna takhögtalare i respektive rum.

Finns några hinder som göra att jag inte ska kunna röststyra detta system

Vidare funderar jag på vad jag ska använda för att ta emot röstkommandon. Jag kan placera ut google nest mini runtom i huset, men kan man stänga av högtalarna så de inte börjar t ex. Spela musik i sina egna högtalare?

Om jag t ex. vill ”meddela alla i hemmet” att middagen är klar, kan man få det att gå ut i takhögtalarna i varje sovrum t ex och inte i alla olika nest mini? Eller finns något annat än nest mini att använda? Är som sagt bara för röstkommando. Vill att man ska kunna ge röstkommando vart man än är i huset.

Vidare skulle jag vilja fälla in en surfplatta i vardagsrumsväggen för att hantera röstkommandon där, men även att kunna använda som ett sorts nav för det smarta hemmet. Finns det något surfplatta som lämpar sig bättre än andra för ändamålet? Den ska kunna ta emot röstkommando för google assistent utan att man behöver trycka på någon hemknapp eller liknande.

Hoppas nån kan hjälpa en stackars medelålders man med lite kunskap i ämnet men mycket hybris 😂

Obs!, inget är inkopplat ännu, alla prylar ligger i kartonger än