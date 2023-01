Samsung Galaxy Tab S7 FE WIFI 4/64GB, var det någon som köpte den under mellandagsrean? Tjenar, jag gjorde en sökning på "Tab S7 FE Wifi" men fick inte upp något, dock någon tråd om Tab S7 modellen. Har varit på span efter en platta ett tag som kan agera lite hybridlaptop, jag har en rätt rejäl gaminglaptop som fixar allt jag spelar, men jag orkar inte dra igång den när jag bara vill slösurfa. Och en 17.3" är lite åbäkig att slöa med halvliggandes i soffan. Plus att det blir lite pyttigt på mobilen, har kass syn på ena ögat, dock bra brillor men ändå, jag är 45.. så.. synen blir inte bättre direkt Så kollade runt på lite olika, beställde först Tab S6 Lite 2022, för 3200-ish tror jag det var, sen cancellerade jag den och tog denna istället för 3990:-. Man får en del mer för pengarna sett till vad recensioner sade osv, och Dex läget är välutvecklat på plattan, det fungerar mycket bra. Den kan agera trådlös skärm till en Win10 dator via Miracast, väldigt smidigt om man gör något på den huvudsakliga datorn och vill ha en stream eller film igång bredvid. Man kan flytta över program dit och arbeta med dom osv, precis som en sekundär skärm, bara utan kabel. Skärmen är jättefin, dock ej 120hz som S7 har. Men färgerna är mycket fina, svärtan är bra trots ej Amoled. Plattan är välbyggd, känns väldigt premium. Köpte till book cover keyboard också. Känns väldigt premium det också, saknar dock backlight, men har massa smarta knappar som styr massvis med funktioner. Fungerar riktigt bra och man kan jobba snabbt och ganska effektivt när man väl lär sig det. Recensioner sade att 4/64gb kunde kännas lite snålt om man multitaskade med mer än 2-3 grejer igång. Jag hade Samsung Internet igång med 3 tabs (fungerar bättre än chrome i DeX), facebook, messenger, filhanteraren, steam chat och nåt annat, 700mb ledigt och den upplevdes inte det minsta trög. har Android 13 och ram plus, nån typ av swap. Kan välja mellan 2-4gb. Har GPS, sdkortplats såklart. 12.4" 1600 x 2560, 16:10 TFT-LCD. Wifiversionen har en starkare CPU/SoC än 5G versionen. En sån där märklig Samsung grej. Gav 3990:- på Elgiganten, plus Book cover keyboard. Nu har de höjt den till 8090:-. Helt galet.

Jag är inte van nog med plattor att avgöra, men folk brukade säga att ungefär 5000 men inte mer är ok. Känns som att man gjorts årets kap. Älskar formatet och vad man kan göra med den. Jag använder DeX-läget mer än det vanliga på den faktiskt. Asphalt 9 på max inställningar går hur bra som helst. Ska testa några andra spel också.

Batteritiden är riktigt bra, när jag kollade senast för två timmar sedan hade jag 8h48 skärmtid och av det var ca 7h streaming, SVT appen var igång 3.55h, strömmade även lite streams på den via windowsdatorn i 3 timmar ca. Den strömningen syntes dock inte i statistiken, bara det som körts av plattan själv så att säga. Batteriprocent kvar - 48%, total användning 24h då sedan senaste laddning, varav då den legat i standby resten. tycker det är ganska bra. Batteriet är på 10090, Li-Po. verkar finnas duktigt med kräm i det. Från fulladdad till jag tog den på kvällen (legat hela dagen) var den fortf på 100% batteriprocent. Adaptivt batteriäge, den somnar antar jag. Den kan vara lite trög första 1-2 sek när man tar den efteråt. Frontkameran duger utmärkt för videomöte, även i halvskumt ljus. GSM-arena: https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_tab_s7_fe-10922.php Någon som har den, vad är era intryck? Och vad säger ni om prishöjningen? Jag tycker det är helt vansinnigt //P

Lite skrivfel, lade till en del, stavfel, ingen punkt, styckeindelning, förtydligande, stor bokstav, etc etc etc..

Visa signatur Lenovo Legion Y540-17-IRH med: 17.3" 144Hz skärm | Intel I7 9750H | 32GB DDR4-2667 CL16 | GTX 1660TI 6GB | 2TB Crucial P2 NvME Boot + 2TB SSD Lagring