Geforce RTX 4090 omvandlas från jätte till kompakt kraftpaket

Denna "nyhet" är den formen av kuriosa som Sweclockers har börjat röra sig mot senaste 1-2 åren, där Sweclockers endast blir en förmedlare av andras skapade innehåll.

Det i sig är inte särskilt märkligt, de kan omöjligt göra allt själva.

Däremot hade jag önskat att redaktionen börjar hitta tillbaka till sidans rötter, och det i sig är "lättare sagt än gjort" givet att vi ej har någon insyn i anställningsgrader, etc, tiden kanske inte finns.

Om vi tar detta som exempel så hade jag gärna sett att Sweclockers bygger ihop en egen vattenkyld dator varje år. Det skulle kunna göras som en serie i fyra delar där en del läggs upp varje kvartal. Längre videos där man diskuterar ex. själva valet av delar först i 30-45 minuter, går igenom dem osv. Del två kan vara första bygghalvan, del tre kan vara slang/rör etc, och del 4:a slutlig installation av fläktar, konfiguration i Windows, mjukvara etc. Detta hade säkert Corsair, EKWB eller andra företag gärna sponsrat

Det vore inte heller särskilt tidskrävande med en överklockningsvideo med nya grafikkort, allt måste inte vara så perfekt hela tiden, spontanitet och bloopers är bara trevligt.

I min värld så kan nyheter som dessa skrivas av icke avlönade, dvs frivilliga skribenter som kanske får någon form av sponsring eller merch, så kan anställda ägna sig åt andra saker som de jag nämnde ovan.

Mvh