Lönt uppgradera gammal dator ?

Hej, Har en dator jag byggde för mer än 10 år sedan. Moderkort GA-MA770-UD3

AMD Phenom X2 550

4 GB DDR2

Nvidia 4670

Corsair VX 450W Naturligvis helt mediokra prestanda idag, men tänkte se om jag kunde låta en 10 åring få ta över den som speldator efter lite uppdateringar. Syftet är att spela Fortnite Minecraft ... Är det rimligt att försöka få tag i t.ex. 4-12 GB ytterligare DDR2 minne

En vassare processor för AM3 sockeln

Ett bättre grafikkort som t.ex Sapphire NITRO+ RX 580 begagnat och behålla chassi, moderkort och nätaggregat ? Eller är det bättre att byta ut allt och i så fall mot vad ? MVH Magnus

Dersom du ville gjøre et søk på prisjakt.nu, så ville det kost rundt 13 000 kr for å få samme mengde RAM som er fleste spille maskiner i dag ville ha. Det er rett å slett for dyrt å oppgradere så pass eldre hardvare for å veldig liten gevinst. Du vill sikkert få mer ut av å kjøpe nytt (og lettere å oppgradere innenfor en rimelig tid).

Det er vanskelig å si noe om chassi når du ikke gir noen detaljer om hvilket chassi det er snakk om, men til og med der er det sikkert bedre å ha et nytt chassi der er lettere å arbeide i og ofte vil ha mye bedre kvalitet enn den tidens budsjett chassi (det er en av de få ting der er blitt bedre til og med i lav end bygge, så er det kvaliteten på chassi).

Hva har du for en budsjett for å bygge eller kjøpe nytt (eller for å se hvilke ferdige bygg på brukt markedet som kan være bedre for deg)?