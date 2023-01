Programmering 2 (Dart-spelet)

namespace Project101 { internal class Class1 { public static void Main(string[] args) { Game my_game = new Game(); try { my_game.playgame(); } catch { Main(args); } Console.ReadKey(true); } class Game { private List<Player> player_List = new List<Player>(); public void addplayer(string name) { Player players = new Player(name); player_List.Add(players); } public void playgame() { int antal_spelare; int winner = 101; int antal_kast = 3; Random slump_tal = new Random(); int pil1 = 0; int pil2 = 0; int pil3 = 0; int dart1 = 0; int dart2= 0; int dart3= 0; Console.WriteLine("Vällkommen til dartspelet"); Console.WriteLine("---------------------------------------------------------"); Console.WriteLine("Hur många spelaren vill du ha ?"); try { antal_spelare = int.Parse(Console.ReadLine()); } catch { Console.WriteLine("Skriv in bara siffror"); throw; } for (int i = 0; i < antal_spelare; i++) { Console.Write($"

Skriv in namnet på spelare {i + 1}: "); string name = Console.ReadLine(); addplayer(name); } do { foreach (var player in player_List) { Console.WriteLine("

Det är {0} tur , kasta tre gånger mellan 0-20", player.Calculatepoints()); player.addturn(pil1, pil2, pil3); pil1 = int.Parse(Console.ReadLine()); if (pil1 > 20 || pil1 < 0) { Console.WriteLine("Snälla bara mellan 0-20"); pil1--; } pil2 = int.Parse(Console.ReadLine()); if (pil2 > 20 || pil2 < 0) { Console.WriteLine("Snälla bara mellan 0-20"); pil2--; } pil3 = int.Parse(Console.ReadLine()); if (pil3 > 20 || pil3 < 0) { Console.WriteLine("Snälla bara mellan 0-20"); pil3--; } dart1= slump_tal.Next(0, 20); dart2= slump_tal.Next(0, 20); dart3= slump_tal.Next(0, 20); Console.WriteLine("

Det är datorns tur "); Console.WriteLine("Pil 1: {0} Pil 2: {1} Pil 3: {2}

-------------------------

", dart1, dart2, dart3); player.addturn(dart1, dart2, dart3); antal_kast = player.Calculatepoints(); } foreach (var player in player_List) { player.printresultat(); } } while (antal_kast <= winner); foreach (var player in player_List) { Console.Write("

Vi har vinnare " + player); } } class Player { private string name; private List<Turns> turn_list = new List<Turns>(); public Player(string _name) { name = _name; } public int Calculatepoints() { int totalt = 0; foreach (var turn in turn_list) { totalt = totalt + turn.getscore(); } return totalt; } public void addturn(int tal1, int tal2, int tal3) { turn_list.Add(new Turns(tal1, tal2, tal3)); } public void printresultat() { Console.WriteLine("

Statisatik över varvs chansen för {0} : ", name); Console.WriteLine("*****************************************************"); foreach (var turn in turn_list) { Console.WriteLine(turn); } Console.WriteLine("_________________________________________________________"); Console.WriteLine($"Den totla pöang för {name} är " + "{0}", Calculatepoints()); } public override string ToString() { return name; } } class Turns { private int varv1; private int varv2; private int varv3; public Turns(int _varv1, int _varv2, int _varv3) { varv1 = _varv1; varv2 = _varv2; varv3 = _varv3; } public int getscore() { int totalt; totalt = varv1 + varv2 + varv3; return totalt; } //public int den_bästa() //{ // int best = varv1; // if (varv2 < best) // best = varv2; // if (varv3 < best) // best = varv3; // return best; //} public override string ToString() { return string.Format("kast1 är : [{0}], kast2 [{1}], 3 [{2}]", varv1, varv2, varv3 ); } } } } }