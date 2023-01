Trådad mic för hörlurar (ex. Sennheiser)

Trådad mikrofon med braidad sladd för hörlurar med 2.5mm port (ex. Sennheiser). Har själv använt den till ett par Sennheiser HD 450BT utan problem. 2,5mm-änden går in i hörlurarna och den andra in i PC:n eller annan enhet med 3,5mm port. Lite av plasten runt 2,5mm kontakten är bortskalad så att den går in i Sennheisers hörlurar med proprietär låsmekanism, inget som påverkar funktionen. Finns volymkontroll med mute knapp. Adapter för separat headphone/mic medföljer.

Kan skickas eller hämtas upp i Stockholm (inom tullarna).

