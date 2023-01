Asus P5QL-VM EPU mATX, Core2Duo E7400, 4GB DDR2 OCZ Reaper (2009/Retro)

Hej,

Säljer ett gammalt moderkort komplett med minnen, CPU och Intels gamla referenskylare.

Testat senast i somras då allt fungerade. Nytt CMOS batteri. Inköpt på webhallen 2009-10-07, kvitto finns på moderkort och CPU

OBS! Jag vågar inte säga med 100% säkerhet att CPU stämmer då jag inte orkar plocka bort kylaren och har ingen möjlighet att starta upp den igen. Men jag har ett kvitto från Webhallen inom en månad från moderkortet. Hämtas helst i norra Stockholm, men kan nog ordna frakt också.

Jag tänker mig 700kr eller bud för allt, inget säljes löst. Det du ser på bilderna är vad du får.

Moderkort: Asus P5QL-VM EPU (mATX)

CPU: Intel Core 2 Duo E7400 2,8GHz / 3MB / 1066MHz Socket 775

Minne: OCZ REAPER PC2-8500 4x1GB (OCZ2RPR10662GK)

Specifikationer moderkort:



CPU

* Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core Support Intel® 45nm CPU

* Intel® Hyper-Threading Technology ready

* Support Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)

Chipset

* Intel® G43 / ICH10

Front Side Bus

* 1333/1066/800 MHz

Memory

* 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory

* Dual Channel memory architecture

Expansion Slots

* 1 x PCIe 2.0 x16

* 1 x PCIe 2.0 x1

* 2 x PCI

VGA

* Integrated Intel GMA X4500 graphics

* Maximum shared memory of 1759M

* Supports DVI-D with HDCP compliant with max. resolution 1920x1200 (@ 60Hz)

* Supports HDMI with max. resolution 1920X1080(@ 60Hz)

* Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 (@75Hz)

* Supports Microsoft® DirectX® 10

* Dual VGA output support:

* DVI & HDMI

* DVI & RGB

* RGB & HDMI

Storage

* 6 xSATA 3 Gb/s ports

* 1 xUltraDMA 133/100

LAN

* RTL8112 PCIe Gb LAN

Audio

* ALC887 8 -Channel High-Definition Audio CODEC

* Optical S/PDIF output

* Support Jack Detection and Multi-streaming

USB

* 12 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6ports at back panel)

Back Panel I/O Ports

* 1 x DVI

* 1 x D-Sub

* 1 x PS/2 Keyboard

* 1 x HDMI

* 1 x S/PDIF Out (optical)

* 1 x LAN(RJ45) port

* 6 x USB 2.0/1.1

* 8 -Channel Audio I/O



Internal I/O Connectors

* 3 x USB connectors (6ports)

* 1 x IDE connector

* 1 x CPU Fan connector

* 1 x Chassis Fan connector

* 1 x Power Fan connector

* 1 x S/PDIF Out connector

* Front panel audio connector

* COM connector

* System Panel connector

* 1 x LPT connector

* CD audio in

* 1 x 24-pin EPS12V Power connector

* 4-pin ATX 12V Power connector

