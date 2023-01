Intel: "Vi har tappat farten – men kommer tillbaka"

Skrivet av BMac: Vill lite löst minnas att AMD var på gång på serversidan runt Phenomtiden? Annars har väl Intel varit ledande på x86-servrar i princip alltid? Gå till inlägget

Jo, typ. Men för min del var valet inte så svårt: vår förra stora hårdvaruinvestering tappade nästan 30% prestanda när vi skyddade oss mot Spectre + Meltdown. När AMD kom med Ryzenbaserade servermaskiner var valet självklart: jag kan inte komma på någon enda parameter där Intelmaskinerna vinner: AMD-maskinerna är snabbare OCH har fler kärnor per sockel OCH drar mindre ström OCH kunde fås med fler PCIe-lagringskanaler per sockel. Pragmatism är helt OK, tycker jag...