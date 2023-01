Hej!

Sitter och kollar runt på NAS och kom över att det finns DAS för mycket billigare peng, då syftet är att fixa en lokal lagring i nätverket och inget som behöver vara snabbt eller gå att komma åt via telefon/dator utifrån och vi kör ingen plex.

Det jag undrar mest är om en DAS går att köra via USB i routern, har en asus RT-AX88U som jag kört några externa HDD igenom men är nyfiken på om Qnap TR-004 i raid 5 skulle funka via USB på routern, alltså att den beter sig som en vanlig extern HDD fast i raid som både jag och sambo kan komma åt via nätverket.