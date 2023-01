Lillebror körde precis luft på burk på sin laptop - stor eldsflamma. Vad kan ha hänt?

Skrivet av xxargs: Ni läser väl innehållsförteckningen på burkarna väl!? - fins brandfarlighetssymbol på flaskan så kan gasen som blåser ut brinna - samma sak med hårsprayer och annan sprejburksbaserad deo, myggsprayer etc. då de förutom brännbara gasen också har höga koncentrationer av alkoholer och estrar vilket också är brandfarligt. icke brännbar drivgas/tryckluft på burk har hög miljöbelastning och har fasats ut under flertal år och finns numera bara inom proffsanvändning på företagsnivå och tex. för handhållna nödtutor på fartyg mm. som inte får avge brännbar gas och de har också en prislapp som inte är speciellt attraktiv i konsument-ledet (oftast är det R134a i dessa och nu uppemot och över 1000:-/kg). --- Jag tror personligen att det behövs mycket till och många samverkande faktorer för att det skall slå eld - tex. av statisk urladdning (propan/butan-blandning tänds inte enkelt av tex. från kol/cigarett glöd - måste ha öppen låga/elektrisk urladdning eller mycket varm brinnande spån som från tändarstål (mycket cerium i det) och är det nät, galler och annat så vill inte låga brinna igenom det för att strukturen kyler för mycket - även om det är plast så kan det hindra en kort stund (många flamskydd är byggda på det sättet med långa smala gångar eller galler/nät med tillräckligt små slitsar/hål - en låga tar sig inte genom metallnät med tillräckligt små maskor fast metallnätet själv nått glöd-temperaturer). Att dubbelchecka att det inte är en fejk för att få uppmärksamhet ??? en elektrisk ljus/braständare med ljusbåge kan hållas dolt ur en kameravy sett och många gör väldigt mycket tokigt för att få sin stund i sociala medier... Gå till inlägget

Jag gör det - och är alltid noga med hur jag använder dylika saker - min käre lillebror, not so much tyvärr.

Nu har han förhoppningsvis lärt sig detta hoppas jag.

Fake var det inte, dels var det som sagt min bror och han gör inte sånt och dels såg jag hela skiten live på min egen platta med både "gasflaska" och laptop synliga.

Tack för utförligt svar.