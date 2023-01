NR200P + 12600K + Pure Rock2 (hög maxtemp)

Har precis byggt ett litet NR200P med följande spec:

- Asus ROG B660-I

- 12600K

- DDR5 4800MHz

- RTX3060Ti

- Be Quiet Pure Rock2 (borttagen original-pasta)

- Arctic Silver 5 kylpasta som jag noga smetade ut på CPUn (ärtstorlek som smetades ut i ett väldigt tunt lager)

Fläktkonfiguration:

- 2x120mm ovansida lock som blåser ut (de medföljande fläktarna)

- 2x120mm botten av lådan som blåser in (de blåste ut först, men efter lite googling så visar det sig mer effektivt att låta dem blåsa in och toppfläktarna får blåsa ut värmen, vilket faktiskt gjorde lite skillnad)

- 2x120mm (original + en extra) på CPU kylaren som blåser in

- Grafikkortet är inte moddat och blåser ut bak (2 fläktar)

Mina temps i idle ligger runt ~20-35C beroende på hur länge systemet varit igång. I spel som CS:Source så ligger temps på c:a 55-60 grader. Men i spel som Apex Legends toppade vissa (P-cores antar jag) upp i 91C. Även stresstest med prime95 blir ett gäng cores upp mot 90+ grader. Dvs, alla temps verkar OK utom vid max-load på vissa cores.

Så till min fråga; Är det normalt att vissa cores på 12600K toppar så varmt med en sådan här CPU kylare, för det känns som den helt enkelt inte orkar kyla snabbare än vad som behövs? Kan det vara för lite kylpasta så det kanske hjälper att göra om den biten (fast då borde väl inte "normala" temps vara såpass låga i ett sånt chassi?)

Kanske andra som har erfarenhet/tankar?