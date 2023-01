C: error LNK2019: unresolved external symbol - Kan ej förstå C-filen med MSVC

Jag försöker konvertera om ett Eclispe-projekt som är gjort i C, till ett MSVC projekt som är också gjort i C, fast kompilatorn är C++.

Så jag klonade mitt C-projekt från GitHub och sedan så märkade jag att jag kunde inte öppna mitt C projekt som är gjort i Eclipse.

Så då skapade jag ett separat projekt i Visual Studio 2022, med exakt samma namn, helt tomt. Sedan flyttade jag över filerna till mitt GitHub projekt och öppnade Main.c filen. OK bra!

Men när jag ska kompilera så skriker den på mig.

error LNK2019: unresolved external symbol <funktionens namn> referenced in function main

Så vad betyder detta? Kan den inte läsa mina C-funktioner?

Jag vet att LNK2019 brukar vara ett vanligt förekommande fel, men det är lika fel, trots samma felkod.

Jag kan inkludera headerfiler och min IDE verkar hitta alla funktioner. Så vad kan vara fel här?

Det är en konsollapplikation.