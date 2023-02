Har försökt söka efter information angående IT företag, och det finns ju en hel del i Stockholm. Men jag undrar ifall någon av er vet/hört vilka IT företag som är en bra/skön arbetsplats för en som är ny i branschen med inriktning it -tekniker/supportttekniker.

Utvecklingsmöjligheter, någorlunda bra ingångslön, bra kollegor som orkar förklara utifall mam fastnar på något osv.