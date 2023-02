Noctua lanserar petskydd för klåfingriga datorbyggare

Skrivet av lillaankan_i_dammen: Såklart galler stör luftflödet, men frågan är hur mycket? Det blir ju lite turbulens vid gallren och man har köpt dyra fläktar för att man vill ha riktig tyst. Så här vill jag se tester som kan komma fram till att det är försumbart och isåfall hade jag skaffat någon vid utsatt ställe. Gå till inlägget

Här är Noctuas egna mätningar gällande fördel med offsetmonteringen: länkklick! Värt att läsa i sin helhet, men nedan har jag klippt ut bitarna jag tyckte var viktiga. Låter generellt trovärdigt för mig, dock tycker jag 1,2 dBa verkar mycket?

"Generally, it must be noted that the results can vary significantly between different fan models and applications, depending on factors such as fan speed, flow resistance and interaction with the airflow caused by other fans. Typically, adding NA-FG1 fan grills without extra spacing will impact the fan’s flow rate by 2-4%. [...] On average, the impact across all tested fan models was around 3%. When using the offset push-pin mounting, most fans showed a significantly lower loss in flow rate. In many cases, the impact of the grills could roughly be cut in half and on average, the losses could be reduced to around 2%.

As far as acoustics are concerned, the results can also vary significantly between fan models, as well as being affected by various other factors. [...] On average, the impact on sound pressure levels (SPL) when adding NA-FG1 grills is around 1.2dB(A). Again, this impact can usually be reduced significantly by using the offset push-pin mounting, which reduces the SPL increase to around 0.6dB(A) on average.

In addition to the possible reduction in total noise levels, the extra spacing from the offset mounting can have a positive influence on the fan’s frequency spectrum, making it sound more pleasant to the human ear.

As a rule of thumb, the extra offset will shift the fan’s sound signature towards the lower side of the frequency spectrum and, in many cases, the offset can also help to reduce tonal frequency spikes."