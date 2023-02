Bra 4K+ skärm för bildhantering (då nuvarande är för ojämn i svärta osv)

Skrivet av reflux: 4K bör funka (disclaimer, jag kör inte Mac, men en kompis gör och köpte 4K-skärm till den).

Kolla Rtings.com, de gör rätt bra tester av skärmars färgomfång och avvikelser, och ge rekommendationer i olika prisklasser:

https://www.rtings.com/monitor/reviews/best/by-usage/photo-ed... Rekommendationen för mid-range 27" 4K är denna:

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5858478 Gå till inlägget

Hej och tack för din hjälp.

Kollade lite vilka negativa omdömen den hade fått av sidan och det var bland annat detta. Vet inte om det är sämre eller bättre än genomsnittet men... Vad innebär det i stort?

Only decent color accuracy and limited Adobe RGB coverage.

Limited to 60Hz refresh rate and HDMI 2.0 bandwidth.

Can't display a wide color gamut.