Black Friday köp, nätagg/fläktar/3d-skrivare (3-4 dagar)

Corsair HX1500i - 2690kr (ordinariepris 3890kr)

Corsair LL Series LL120 RGB Vit 3-pack med kontroller - 399kr (ordinariepris 850kr)

ASUS ROG Falchion 65% MX Brown Wireless - 499kr (ordinariepris 1690kr)

Creality Ender-2 Pro (3d-skrivare) - 1299kr (ordinariepris 2000kr)

Jag vart lite väl girig under blackfriday och sitter därmed på en del produkter som jag helt enkelt inte har råd att bära på just nu. Produkterna i fråga såldes under Inets blackfriday stream med Sweclockers och jag var dum nog att hålla på dem länge nog, över deras 30 dagars öppetköp, just nu erbjuder de mig presentkort i värsta fall, vilket egentligen inte hjälper min ekonomiska situation så värst mycket, så jag prövar och ser om någon är intresserad.

Dessa produkter var väldigt efterfrågade och sålde slut i princip direkt då de gick för under inköpspris. Så jag säljer dem för samma peng som det jag köpte dem för, inget mindre. Produkterna är fullständigt oöppnade, med sin orginalplast runt produktpaketen, samt så ligger 3d skrivarn fortfarande i sin oöppnade fraktkartong. Kvitto ingår givetvis! Frakt ingår inte, men borde inte kosta mer än 50-70kr, eller avhämtning i Linköping. Vid köp av flertalet produkter så kan jag stå för frakten.

Försöker helst sälja så många som möjligt av dessa till samma person, så jag slipper å hålla på å trixa med frakt å dylik. Tänker att jag försöker på detta i 3-4 dagar, vid för litet intresse lämnar jag bara in dem för presentkort, om det är flertalet intresserade av samma produkt så får den som ger högst produkten. Vill du ha 3 eller fler produkter så får du dem på en gång. Handeln kan gå genom tradera om det känns bättre.

Skriv nedanför vilka produkter du är intresserad av. (Bilder kommer)

