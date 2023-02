Vilken telefon borde jag skaffa?

Hej allihop!

Första posten här på forumet, så jag ber om ursäkt om denna post inte är lämplig :,)

Jag har nyligen skaffat Nreal Air, och jag inser nu att jag behöver en nyare telefon för att kunna använda dem (Har en Xiaomi 10T Pro samt en Asus ROG Phone 1). Min Asus skulle kunna fungera, men jag är lite skeptisk då det är lite av ett fulhack att koppla in. Jag har tittat runt på några telefoner, och undrar om ni skulle kunna lämna rekommendationer på vilken jag borde skaffa?

Mina användningsområden:

1. Cloud Gaming

2. Server hantering genom SSH

3. Spel-emulering

4. Lättare photoshop och video redigering

5. Remote Desktop

6. Youtube

7. Server hantering (Logga in på Azure och kolla moln status etc)

etc etc

Tack på förhand