Hallå clockers!

Jag har ett litet problem som jag gärna hade velat ha lite hjälp med.

Jag tog mig i kragen och köpte mig en stationär gamingdator.

Köpte mig även ett par audio technica ath-m50xbt2, tänkte att det är bra all around lurar, även för musikproduktion.

Sedan innan hade jag även ett externt ljudkort (U46XL) som jag då vill koppla ihop med lurarna med en 3.5 mm hörlurssladd (tillsammans med en 6,3 (tror jag) mm adapter)

So far so good.

Men nu kommer mitt problem med att koppla det med windows 11.

Jag vet inte vad för kanal jag ska välja. På ch 12 funkar ljudet, men inte mikrofonen, på någon annan så sprakar det som fan och jag får panik och byter snabbt tillbaka.

I ljudinställningar (system-ljud) under alla ljudkort så kan jag välja dessa under utdata:

U46 CH34

U46 Audio driver.

Högtalare

U46 Audio driver.

Datorns ljudkort

U46 Ch56

U46 Audio driver.

U46 Ch12

U46 Audio driver.

Och under indata så finns dessa för mikrofon:

U46 Ch 34

U46 Audio driver.

U46 Ch 12

U46 Audio driver.

Ändrade driver, och nu minns jag inte vilken det var från början.

Vilka jag än kör så får jag inte riktigt både ljud och mikrofon att funka.

Hur ska det vara?

Mvh Ljud-nooben.