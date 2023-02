Ethernet/Lan via koax?

Hej alla!

Jag har nyligen flyttat in i ett hus där det finns draget koax-kabel till alla rum dels 1 för data och 1 för tv. Dessa koax-kablar går sedan upp på vinden till en samlingspunkt. (där man kan koppla in t.ex. parabol och få tv till alla rum.

Internet har jag via fiber 1000mbit.

I Dagsläget kör jag wifi mesh genom hela huset och får då ut som sämst 250mbit i vardagsrum och något högre i kontoret.

Jag skulle däremot vilja få ut maximal hastighet i alla rum. Går det/finns det något vettigt sätt att köra ethernet via koax som redan är draget i hela huset? Är det dyrt? Får man vettiga hastigheter?

Eller ska man tänka om och kanske dra nya kablar där koaxen går idag?

Någon med erfarenhet av allt detta?

Mvh