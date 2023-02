För många M.2 SSDer försämrar grafikkortets prestanda?

I manualen står det såhär:

3x M.2

M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices

M.2_2 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices

M.2_3 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices

Så dina första två slottar snor 4 lanes av din CPU var. Den sista tar av chipset. Du får 24 pcie 5.0 lanes i en Ryzen 7000 (tror jag), så det blir nog ingen direkt brist.

Med maximal otur tar dina M2-ssder 8st lanes, då är det 16 kvar, vilket är vad ditt grafikkort vill ha.