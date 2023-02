När är det dags att byta disk?

Tja,

När känner ni att det är dags att byta disk?

Jag har haft lite bekymmer med att det varit segt att starta ett program samt ibland segt att komma åt mina dokument t.ex.

Kollar jag crystal disk på C disken där programmet ligger så har jag:

Health status: Good 87%

Total host writes: 116200

Power on count: 1082

Power on hours: 29856

Det är just Health status jag funderar på. Det visar ju fortfarande good på health status men 87%?