Hjälp en noob välja nya minnen..

Tänkte köpa nya minnen då jag ska börja redigera mycket bilder och även spela alla nya spel som är på ingång.

Men då jag är riktig noob och inte vill köpa fel minnen vore jag glad om någon kunde hjälpa mig med vilka minnen som skulle funka till min dator. Tänkte minst uppgradera till 32 gb minne.. Vilka minnen skulle ni själva uppgradera till?? Mina specs.. Intel Core i7 10700K

Gigabyte Geforce RTX 3070 8GB GAMING OC

Gigabyte Z490 GAMING X AX

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX

Kingston A2000 1TB

Her vil du se en oversikt over hvilke RAM der er blitt testet for ditt moderkort. Du må hente ned filen som et PDF.

https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z490-GAMING-X-AX-rev-10/...

Her kan du se fra Intel hvilken type av minnes bandbredd der er støtte fra gjennom minneskontrollen på CPU: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/199335/i...

Gå til delen om "Memory Specifications". Fra der så kan en se at DDR4-2933 er det som er formelt skal være støtte fra Intel på in prosessor. Alt utover dette vil bli sett som overklokking RAM. De minnen du har nå DDR4 3200MHz er egentlig overklokkede iflg Gigabytes info. Det vil si du må sette XMP eller manuelt forandre i BIOS/UEFI for å få den bandbredden og timings som minnes kittet er oppgitt til å klare av.

Citat: Intel® Core™ i9/i7 processors:

DDR4 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz memory modules

Sitat hentet fra GB produktside for moderkortet.

Du kan altså bruke opp til 4600MHz (men ofte vil det være begrenset i RAM kapasitet ved den hastigheten, 4000MHz virke å være rimeligere dersom du skal ha en bandbredd som svarer til DDR5 rundt 6000MHz).

Fra Inet

Alternativ 1 (3200 MHz): https://www.inet.se/kategori/911/3200mhz?filter=%7B%22propert...

-Dual Channel kit der har 32 GB kapasitet (16GB x2) begynner på 979 kr eller 64GB (32GB x2) for 1799 kr.

Alternativ 2 (3600 MHz): https://www.inet.se/kategori/910/3600mhz?filter=%7B%22propert...

- DC kit begynner her fra 649 kr (med RGB 699 kr) for totalt 32GB og 64GB starter fra 2090 kr (uten RGB) med RGB fra ca 2500 kr.

Alternativ 3 (4000 MHz): https://www.inet.se/kategori/912/4000mhz?filter=%7B%22propert...

-DC kit starter her på 2399 kr. Her ville det være bedre å søke på Proshop.se eller ComputerSalg.se ettersom de har litt større utvalg av RAM med høy bandbredd som 4000MHz.

G.Skill er et velkjent RAM merke der Inet ikke har så mye å velge mellom, uten der er fremst Kingston og Corsair på Inet, men enklere å finne andre større RAM produsenter på disse web butikker og kanskje bedre priser.

Det mest sikre valget ville være mellom 3200MHz eller 3600MHz ettersom du har en eldre Intel prosessor med minnes kontroll som kanskje ikke vil klare 4000MHz stabilt.

Redigering av bilder burde ikke være så krevende så 32 GB bør nok være tilstrekkelig, men for video material etc kan det være bedre med mer kapasitet (i form av 64 GB - 32GB x 2 RAM).