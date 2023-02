Hej,

Har jobbat med .NET C# MVC o.s.v ganska många år men behövde du sätta mig in i Blazor, för att kapa lite tid så köpte jag mig en kurs online. Efter ett par videos visar det sig att kursen huvudsakligen är baserad på Balzor 3.1 men att man bifogat par avsnitt som berör skillnaden mot 6, 7. Kursen är totalt runt 20 timmar så ganska djupgående. Det bör också betyda att den är en äldre version av C# som man nyttjar så mindre chans att snappa upp nyheter här.

Är detta en bortkastad kurs eller är det så pass likt att man kan nöja sig med par avsnitt som berör största skillnaderna mellan 3.1 och 6,7?

Jag kommer enbart jobba med Blazor 6 och 7 och nej, man angav inte vilken version kursen berörde och även om det hade nämnts så hade de med all säkerhet skrivit 6+ eftersom man har lagt till ett par videos om skillnaden.