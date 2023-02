Traderas härskarteknik

Hej!

Nu har jag problem med Tradera. Hade en dyr vara ute till salu (värt 10k+) .. En säljare köpte och betalar via Paynova.

Tradera är på mig att skicka varan och jag får inga pengar förr än 72h efter uthämtad paket och köparens godkännande. Alla varningsklockor ringer angående köparen (4 omdömde varav 2 dåliga) och jag kollade upp personen.

Jag vill häva upp affären men Traderas kundtjänst säger de kan inte göra något då det är deras säkerhetsteam som ska sköta det och säkerhetsteamet ignorerar alla mina meddelande. Jag har skickat väldigt många men dem fortsätter mellan dagarna skicka något kort meddelande att de väntar på kolinummer trots att jag har sagt jag kommer inte skicka något.

Där är även en faktura på 200kr för provision trots en icke klar affär. De bara ignorerar mig och försöker tvinga mig skicka varan vilket jag inte kommer göra. Är medlem i Tradera sedan 2015 och har väldigt goda omdöme och har köpt och sålt dyra saker där utan problem.

De kan förfan inte tvinga en att sälja/skicka mot ens vilja ?

What to do ?