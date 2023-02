Hej

Jag håller på att bli fullständigt galen.

Jag har fyra AP-AC-Lite, varav tre är anslutna nu. Låt oss kalla dem A, B, C & D.

Samtliga är anslutna med kabel mot min router.

A har jag sittande i vardagsrummet. Den fungerar nu alldeles utmärkt.

B har jag flyttat från förråd till nybygget. Den funkar också som den ska. Tidigare låg den som slav under A (trådlöst).

C har tidigare fungerat. Då var den ansluten med kabel via en switch efter routern och hade D som trådlös slav.

Nu har jag möblerat om, så D blev över och C sitter trådat. Allt ser ut att funka fint i controllern (Raspberry Pi), men enheter vägrar ansluta till den. Det står bara och tuggar.

Jag har gjort återställning på den och plockat in den igen i controllern. Jag har gjort en reset på D och testat att använda den istället, men med samma resultat.

Varken 2,4GHz eller 5GHz funkar.

På telefonen står den och tuggar (ansluter...) för att sedan tappa och börja om. Den visar aldrig att telefonen är ansluten.

I samma switch som C, så sitter också en dator och ett PS5. De har perfekt uppkoppling. Bra hastighet och låg ping.

Jag har kort sagt kört fast fullständigt.

Är det någon som har några idéer?