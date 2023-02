Från 8700K till AM5

Skrivet av Aeig: Kul med ny dator Vilken upplösning har du på din skärm? Om du har kvittot kvar på din kylare så skickar Noctua ut monteringskit gratis. Dessa Samsung diskar har nyligen haft problem med sin mjukvara, det finns mer prisvärda alternativ som fungerar lika bra. Moderkortet är dyrt för vad det är, några särskilda funktioner som du vill ha som gör att du kör just detta? Jag har själv B650E. RAM minnet saknar AMD EXPO, jag hade rekommenderat ett kit som har EXPO så du ej behöver göra manuella justeringar. Mvh Gå till inlägget

Måste man inte skicka in kvitto på att man köpt ett AM4+ moderkort för att få monteringskittet? Har för mig det när jag spanade på det. Man skulle ju visserligen kunna börja med Wraithkylaren.

Båda mina skärmar har 2560x1440 i upplösning och den primära klarar 144hz uppdateringsfrekvens.

Bra tips gällande diskarna. Ska spana in det närmare, har tidigare bara haft bra erfarenhet av Samsungs diskar och det är något som jag inte vill "snåla på" generellt sett.

I min ungdom brukade jag roa mig med att optimera minneslatenser därav minneskittet (letade efter ett kit med låg CAS latens).

Skrivet av Scarabeo: Någon speciell anledning till det svindyra moderkortet? Kanske kan det här vara något? https://komponentkoll.se/bild/uqJga.png Gå till inlägget

Ni båda påpekade moderkortet och jag måste erkänna att sockel AM5 är lite rörig för mig nu. Därav tänkte jag på den gamla historiken med den första generationens brädor till Ryzen och att det kanske är smartare att fläska på lite för att framtidssäkra. Hellre buy once, cry once och ha de portar man kan tänkas behöva och tillräckligt med VRM etc för vad som eventuellt kan komma.