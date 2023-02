Telia bredband/internet föll bort inatt....

Vill dela mig av en ny erfarenhet:

Imorse upptäckte jag att ingen internetanslutning fanns i villan. Har Telia som ISP och Tv/bredbandsleverantör. Tv-apparaterna fungerade så helt dött var det inte och felsökning mot Telias webbsida gav info att allt var Ok med min anslutning.

Började titta i min Asus RT-AX88U router som är min huvudrouter och startade om den samt även inkommande Telia routern technicolor tg799vac xtream som är "bryggad" för anslutning mot ASUS routern. Byte/prov av lite patchkablage, inga framgångar.

Tog fram en äldre laptop med RJ45 anslutning och kopplade den mot ledig port på Technicolor routern och där fanns Internet Så det blev mer koll på kablage....

Sen loggade jag in på Telia routern technicolor tg799vac xtream och kollade lite och ser efter en stund att den "Bryggade" porten 4 är "off" Så jag återställde detta till "on" och då fungerade allt. Frågan är hur kan denna omställning ske bara så där över natten? Inställningen i routern har varit aktiv sedan 2017 och aldrig rörts? Har det skett någon automatisk mjukvaruuppgradering över natten?