En av två Asus Lyra hittas inte av router Asus RT-AC68U, men syns på Asus Lyra-app. Tveksamt om den fabriksåterställer.

Hallå!

Har 2st Asus Lyra Mini som jag villl göra ett meshnätverk av tillsammans med min Asus RT-AC68U router.

Jag lyckas ansluta den ena trådlöst med routerns adminpanel i webläsare. Det var bara att klicka på lägg till AImesh-nod så skötte sig resten själv.

Den andra "pucken" hittas inte av routern, oavsett vad jag gör. Har försökt att även stoppa i nätverkskabel. Den har en knapp för fabriksåterställning som jag kört flera gånger....vad jag förstår ska den lysa helt vit när den är redo för setup, men jag tycker den är svagt turkos.

Den hittas däremot av Asus Lyra-appen, men jag lyckas inte fullfölja installationen och är osäker på om jag anger rätt uppgifter. Min tanke är att om jag får upp den där, kanske det är möjligt att fabriksåterställa från appen.

Installationen ser ut ungefär såhär:

1. Sök efter Lyra

2. Anslut nätverkskabel i Lyran

3. Lyran hittas

4. Söker efter modem

5. Välj DHCP / PPPoP / Statisk IP / I'm using a cable modem........här har jag valt DHCP

6. Ange Lyra nätverksnamn........har angett samma SSID och lösen som för WIFI från routern, är det korrekt eller ska det vara ett eget nätverk?

7. Inloggning för adminkonto.....vet inte här heller om jag ska skapa ett här för Lyra-appen eller ange samma uppgifter som när jag loggar in i routern. Har dock prövat båda

8. Sedan står det "ställer in" "kopplar upp till Wifi" och till slut "Kan inte logga in".

Om jag försöker backa för att ändra något får jag direkt upp "setup failed"

Känner att jag har en stor dumstrut på huvudet och inte riktigt vet vad jag gör. Kan den vara defekt? Vore en sak om den inte hittades alls, men då den hittas av appen "lever" den ju. Har även testat från Asus router-app, men det är samma resultat som från webläsaren.

Såg i denna tråd att @IBKCAD tycks ha liknande problem. https://www.sweclockers.com/forum/trad/1579092-aimesh-rt-ac68...

Tack!