Uppgradera speldator

Halloj!

Börjat tänka i banorna om att det är dags att uppgradera speldatorn som har ett par år på nacken. Blivit uppgraderat under åren, men det var som sagt ett par år sedan nu. Inte följt komponent marknaden senaste åren, så har dålig koll på vad som är "best bang for the buck".

Spelen som spelas är WoW retail och D2 resurrected. Framtida spel på kartan är Diablo 4.

Spelar i dagsläget enbart i 1080p, men om jag slår till uppgradering/helt ny burk så är steget upp till 1440p planen.

Dagens burk:

CPU: AMD Ryzen 5 2600X

MOBO: MSI B450 TOMAHAWK

RAM: Vengeance LPX 16GB 3200MHz

GPU: GTX 1060 6GB

PSU: XFX Core Edition 550W

CHASSI: Fractal Design Define R4

Skulle man kunna överleva på 2600X ett tag till och enbart uppgradera GPU och ny PSU? Eller är det lika bra att kasta ut allting och bygga nytt? Håller mig gärna hos AMD på CPU-sidan och budget för nybygge skulle väl vara mellan 15-20k.

Tack för input!