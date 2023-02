Internet försvinner

Tjena, har sedan några månader tillbaka stött på ett väldigt udda problem. Utan att ha gjort någon som helst ändring på någonting så tappar jag av någon anledning anslutning till internet, eller det blir så pass extremt segt att ingenting fungerar. Jag är fortfarande uppkopplad till både wifi och datorn via kabel, och det står "ansluten till internet". Även routern lyser och visar att den har internet uppkoppling, men ingenting händer när jag försöker surfa eller starta något spel eller liknande. Nyss hände det och då fungerade google samt youtube men inget annat, inte ens via telefonen kunde jag göra test via bredbandskollen... Någon aning om vad det kan vara? Eller hur jag kan felsöka på bättre sätt? Har även precis köpt en helt ny router i hopp om att lösa problemet, men det känns nu som bortkastade pengar då det precis hände igen...