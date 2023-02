Google Stadia greppade aldrig molnspelare

Körde GeForce Now för For Honor runt en månad när RTX 3000 serien kom ut då spelet vägrade starta med RTX 3080. Funkade bra trots ett spel där man behöver så låg latens som möjligt. Att behöva betala en månadskostnad PLUS betala för spel som bara funkar på en specifik molntjänst var galet för mig. Med GeForce Now kunde jag importera nästan alla mina Steam/Ubisoft spel utan problem och bara betala för molntjänsten.