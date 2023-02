Headset med en 3.5mm kabel, gissar jag behöver denna adapter?

Skrivet av lossah: Hej! Dum fråga, troligtvis väldigt. <Uppladdad bildlänk> Hur kopplar jag in dessa på ett sånt här moderkort? <Uppladdad bildlänk> Jag måste köpa en sån här gissar jag? <Uppladdad bildlänk> Gå till inlägget

Du har helt rätt.

Standard setup är röd/rosa är mic in, grön för line out och blå line in.

Om du inte har ett frontuttag på chassit med ett kombinerat uttag dvs.