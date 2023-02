AMD norpar Intels marknadsandelar – nu över 30 procent

Skrivet av SuperSverker: Ja, juste. Det har inget att göra med en skyhög inflation och sinnesjuka priser för att dessa markandsledare skall behålla sina investerare nöjda. Vi alla har köpt det vi behövde och nu behöver vi inget nytt på ett tag, det är det.... Gå till inlägget

De största volymerna snurrar trots allt till företag och de gjorde galna investeringar under pandemin, här i norden var vi relativt mobila redan men i resten av världen ställde man om enorma mängder med arbetskraft och skolelever från stationära maskiner till bärbara. Men även om man tar konsumentsidan så fick pandemin hemunderhållning att gå i taket, ingen kunde resa, ingen kunde gå på restaurang etc. Alla de pengarna gick in i saker man kunde göra hemma istället, PS5, dator m.m. plus att vi hade en kryptoboom under tiden. Visst prisökningar har säkert gjort sitt också men efterfrågan på teknik var galen under pandemin.