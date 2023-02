Asus PN64 - Går ej installera Windows

Det jag hade gjort i din situation:

Prova installera via usb c porten (c till a adapter)

installera OS via annan intel-baserad dator och sedan slänga över disken till pn64.

installera win10 sen uppgradera

memtest64 usbsticka/hdd check program

dubbelkolla att tpm och secureboot är påslaget i bios

nergradera bios till 'launch' bios.

lista ut hur man bootar över nätverket och boota iso så vis.

disable alla portar i datorn som nätverk via bios och koppla ut så mycket det går innan. Även prova annan skärmkabel.

prova installera annat OS och se om det blir error där också.

kontakta asus support

Utöver det har jag slut på idéer jag skulle "slänga på problemet"