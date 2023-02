C++ - Problem med att Sätta Storlek på Array

#include <iostream> #include <cstdlib> #include <array> int main() { int thread_count = 4; int upper_search_limit = 100000000; auto result = std::div(upper_search_limit, thread_count); std::cout << "Quotient: " << result.quot << '

'; std::cout << "Remainder: " << result.rem << '

'; std::cout << " **** " << '

'; int start_of_range[thread_count] = {}; int end_of_range[thread_count] = {}; //Calculating start and end vales for the ranges. for (int i = 0; i < thread_count; i++) { if (i == 0) { start_of_range[i] = 1; end_of_range[i] = result.quot; } else { start_of_range[i] = end_of_range[i - 1] + 1; end_of_range[i] = (start_of_range[i] - 1) + result.quot; } } //Calculating start and end values for remainder range. //Test printout. for (int k = 0; k < thread_count; k++) { std::cout << "Index: " << k << " Start: " << start_of_range[k] << " End: " << end_of_range[k] << '

'; } return 0; }