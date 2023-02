Programmering , Arv

internal class class1 { public static void Main(string[] args) { int meny = 0; do { for (int i = 0;i> meny; i++) Console.WriteLine("****************************************************"); Console.WriteLine("Välkommen till beräknare maxhastigheten "); Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------"); Console.WriteLine("1. Tryck ett för att beräkna en vanlig bil maxhastighet "); Console.WriteLine("2. Tryck två för att beräkna lastbilens hastighet "); Console.WriteLine("0. Tryck två gånger på noll för att logga ut av programmet"); try { meny = int.Parse(Console.ReadLine()); } catch { Console.WriteLine("Snälla bara siffror"); meny--; } switch (meny) { case 1: Console.Clear(); Console.WriteLine("Skriv in hur många hästkraft har din bil:"); int horsepower = int.Parse(Console.ReadLine()); Fordon fordon = new Fordon(horsepower, "", 0); fordon.calc_topspeed(); break; case 2: Console.Clear(); Console.WriteLine("Skriv in lastbilens hästkraft"); horsepower = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Vikt av din last bil"); int Last = int.Parse(Console.ReadLine()); Lastbil lastbil = new Lastbil(horsepower, "", 0, Last); lastbil.calc_topspeed(); break; case 0: Console.WriteLine("Tryck på random knapp"); break; //default: // Console.WriteLine("Välj bara en av dessa alternativ"); // break; } if (meny > 2) { Console.WriteLine("Välj bara en av dessa alternativ"); } } while(meny != 0); } class Fordon { protected int Horsepower { get; set; } protected string Color { get; set; } public int SPEED { get; set; } public Fordon(int horsepower, string color, int speed =0) { Horsepower = horsepower; color = Color; speed = SPEED; } public virtual int calc_topspeed() { SPEED = Horsepower * 2; Console.WriteLine($"Din bils maxhastighet är {SPEED} jämfört med hästkraft"); return SPEED; } //public void Horn() //{ // Console.WriteLine("hejjjjjj"); //} } private class Lastbil : Fordon { private int Last { get; set; } public Lastbil(int horsepower, string color, int speed , int last) : base (horsepower, color, speed) { Last= last; } public override int calc_topspeed() { SPEED = (Horsepower + Last) /3 ; Console.WriteLine($"din last bil speed är {SPEED}"); return SPEED; } } }