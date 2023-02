Problem med Samsung TV med Connect One box

Har lite problem med vår TV.

Färger blir felaktiga, ofta problem med ljusstyrkan som är det värsta, men ibland kan bilden även slockna och sen komma igång igen.. Det har hållit på i något år men känns som det blir värre och värre. Jag funderar på om det är den här Connect One boxen man fick men som börjar ge up..

Det är en 2016-års Samsung 75" KS8005.

Ibland är ljusstyrkan uppe på 100% när jag kopplar in något, och andra stunder 45%, osv. Spelar ingen roll om jag tidigare ändrat. Den byter liksom själv känns det som..

Har provat PS4, stationär, laptop, CCwGTV, och nu även en Apple TV 4K with Ethernet. Alla har problem oberoende av vilken ingång jag använder..

Måste man ha en Connectbox av samma modellbeteckning tror ni, eller kan man köpa valfri?

Har även funderat på om det bara är kabeln som är knas på. TV:n fungerar bra om man använder apparna på den. Det är bara via HDMI som det strular.

Någon kunnig som vet om det måste vara samma box eller inte?

Min box heter BN91-17868A.

Mvh