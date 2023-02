Kompakt Itx utan gpu - Intel eller Amd?

Jag skulle valt Intel av den enkla anledningen att den har Quicksync. Kolla film, youtube you name it kommer gå hur bra som helst. Det saknar, mig veterligen, ryzenprocrssoerna helt vilket gör att cpu:n får ta hand om hela det arbetet vilket gör att den blir rätt hårt belastad. Likaså om du ska göra någon form av videoredigering så är intel det självklara valet av samma anledning som ovan.

Amd har något bättre gpu inbyggt vad gäller spel, men ingen av igpuerna är något vidare för gaming.

På vilket sätt vill du framtidssäkra? Är det inte väldigt sällan man behåller moderkort när man t.ex. byter cpu? Det har aldrig hänt mig iaf, när jag haft datorn så länge så det är dags att byta cpu, ja då vill man högst troligen byta moderkort med.

Kostar bara onödigt mycket att ”framtidssäkra”, och det går typ aldrig göra ändå i någon större bemärkelse. Köp billigare och byt tidigare istället 🙂