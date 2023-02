Microsoft lägger ned Metaverse-satsning – efter fyra månader

Citat: Likt andra stora teknikbolag har Microsoft drabbats av den ekonomiska nedgången, vilken föranlett uppsägningarna.

"Microsoft annual gross profit for 2022 was $135.62B, a 17.06% increase from 2021."

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/MSFT/microsoft/gros...

Precis som typ alla andra techbolag så utnyttjar de inflationen och läget i omvärlden för att sparka folk helt appropå.